TEM cinayeti şüphelisi tutuklandı

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Saray ilçesinde, Atanur Ayberk'in TEM yolu kenarında tabancayla başından vurularak öldürülmüş halde bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan Murat Duman çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Duman'ın savcılık sorgusunda 'susma hakkını' kullandığı öğrenildi.

TEM yolunun Saray ilçesine bağlı Beyazköy merası mevkisinde 13 Aralık 2018'de, Atanur Ayberk başından tabancayla vurularak öldürülmüş bulundu. Ayberk'in öldürülmeden önce dövüldüğü, yüzünde ve vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu belirlendi. Cinayetin ardından güvenlik güçleri, telefon kayıtlarından katil zanlısı olarak Murat Duman'ı belirleyip Çorlu ilçesinde saklandığı evde gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından Saray İlçe Jandarma Komutanlığı'na teslim edilen Duman ifade vermedi, savcılık sorgusunda da 'susma hakkını' kullandı. Çıkarıldığı mahkemece 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklanan Murat Duman cezaevine gönderildi.

KANLI ARACINI LÜLEBURGAZ'DA YIKATMIŞ

Jandarma ekiplerince yapılan incelemede, telefon kayıtlarına göre cinayet günü TEM yolu Saray ilçesinde olduğu tespit edilen Murat Duman'ın, Atanur Ayberk'i aracında öldürdüğü ve kan bulaşan aracını da Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yıkattığı tespit edildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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