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TEM'de feci son! Bu detay 'pes' dedirtti

YAŞAM HABERLERİ  | 26.10.2018 09:15 | Son Güncelleme

İstanbul TEM korkunç bir ölüme sahne oldu. Haramidere-TEM bağlantı yolunda yolun karşısına geçmek isteyen kişiye bir otomobil çarptı. Zavallı adam olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü kaçtı

Haramidere-TEM bağlantı yolunda yolun karşısına geçmek isteyen kişi, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Yayaya çarpan otomobil daha sonra personel servisine çarptıktan sonra kayıplara karıştı.
Kaza, 07.00 sıralarında Avcılar Haramidere TEM bağlantı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmeye çalışan 69 yaşındaki Sadık Perçin’e otomobil çarptı.

SÜRÜCÜ KAÇTI

Çarpmanın etkisiyle Perçin yere yığıldı. Perçin’e çarpan otomobil daha sonra personel taşıyan servis aracına çarptı. Plakası öğrenilemeyen otomobil daha sonra kaza yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Sadık Perçin’in hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine gelen polis kaza yerinde önlem aldı. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Sadık Perçin’in cenazesi morga kaldırıldı. Öte yandan kaza nedeniyle trafik akışı bir müddet tek kontrollü bir şekilde sağlandı. Cenazenin kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

Olay yerinde inceleme yapan ekipler görgü tanıklarının ifadelerini alarak kaçan otomobili bulmak için çalışma başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
Kaza istanbul TEM

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Vicdansıza bak hem çarpıyor hemde arkasına bakmadan kaçıyor mobese kameralardan tesbit edilip en ağır cezaya çarptırılmalı böyleleri kaçmanın bedeli ağır olmalı
Allah rahmet eylesin. o yolda üst geçit yok ve yayalar çok sık bu hatayı yapmak zorunda kalıyorlar. yetkililer yaya geçidini bi an önce düşünmeli. hemde az sayıda değil ciddi sayıda geçit lazım o bölgeye
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