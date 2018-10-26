TEM'de feci son! Bu detay 'pes' dedirtti

Haramidere-TEM bağlantı yolunda yolun karşısına geçmek isteyen kişi, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Yayaya çarpan otomobil daha sonra personel servisine çarptıktan sonra kayıplara karıştı.

Kaza, 07.00 sıralarında Avcılar Haramidere TEM bağlantı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmeye çalışan 69 yaşındaki Sadık Perçin’e otomobil çarptı.

SÜRÜCÜ KAÇTI

Çarpmanın etkisiyle Perçin yere yığıldı. Perçin’e çarpan otomobil daha sonra personel taşıyan servis aracına çarptı. Plakası öğrenilemeyen otomobil daha sonra kaza yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Sadık Perçin’in hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine gelen polis kaza yerinde önlem aldı. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Sadık Perçin’in cenazesi morga kaldırıldı. Öte yandan kaza nedeniyle trafik akışı bir müddet tek kontrollü bir şekilde sağlandı. Cenazenin kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

Olay yerinde inceleme yapan ekipler görgü tanıklarının ifadelerini alarak kaçan otomobili bulmak için çalışma başlattı.

