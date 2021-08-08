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TEM'de 15 araç birbirine girdi! 12 yaralı

08.08.2021 16:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TEM Otoyolu Düzce geçişinde sağanak yağış kazalara sebep oldu. 5 ayrı noktada meydana gelen trafik kazalarına 15 araç karışırken, 12 kişi de yaralandı.

TEM'de 15 araç birbirine girdi! 12 yaralı

Düzce’de sağanak yağış etkili olmaya devam ediyor. Özellikle TEM Otoyolu Düzce geçişinde etkili olan sağanak, beraberinde kazaları da getirdi. TEM Otoyolu İstanbul istikametinde TIR, kamyon, otobüs ve otomobillerin karıştığı 5 ayrı trafik kazası gerçekleşti.

15 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ

İlk kaza TEM otoyolu İstanbul İstikameti Büyük Melen köprüsü üzerinde meydana geldi. 3 aracın çarpıştığı kazanın ardından trafik yavaşladı. Otobüs, kamyon ve otomobillerin çarpıştığı 4 farklı kaza daha meydana geldi. Kazalarda 15 araç birbirine girerken, 12 kişi yaralandı.

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YARALILAR HASTANELERE KALDIRILDI

Yaralılar bölgeye gelen sağlık ekiplerince Düzce ve Sakarya’daki hastanelere kaldırıldı. Kazalar sebebiyle uzun süre tek şeritten sağlanan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü. Polis ve jandarma ekipleri kazalar ile ilgili inceleme başlattı.

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Kaynak: İHA

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