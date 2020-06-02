HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. TEM'de 2 ayrı zincirleme kaza: 25 araç hasar gördü

TEM'de 2 ayrı zincirleme kaza: 25 araç hasar gördü

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2020 10:30 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Gümüşova ilçesinde, TEM otoyolunda yağış nedeniyle kayganlaşan yolda meydana gelen 2 ayrı zincirleme kazada 25 araç hasar gördü.

Kazalar sabah saatlerinde TEM Otoyolu Gümüşova rampaları mevkiinde meydana geldi. Gümüşova rampaları bitiminde yaşanan ilk zincirleme kazada Ankara yönüne giden bir araç yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kaza yaptı. Ardından da kaza yapan aracın arkasındaki 15 araç birbirine girdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri hasar gören araçları kaldırmaya çalışırken, bu kez yine Gümüşova rampaları başlangıcında 10 aracın karıştığı zincirleme kaza ihbarı geldi.

Buraya da Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik ekiplerinden destek çağırıldı. Kaza nedeniyle TEM otoyolu Ankara yönü yaklaşık 2 saat trafiğe kapalı kaldı. Araçlar çekicilerle kaldırdıktan sonra trafik normale döndü. Yaşanan kazalarda yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar oluştu.

Kazaya karışan bir sürücü, “Benim önümde kaza oldu. Ben durunca arkadan gelenler bana çarptı. Bana kimin çarptığını anlamadım. 10 araç birbirine girdi” dedi.

(DHA-İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Uygulama hızla yayılıyor! Taksiciler isyan etti Uygulama hızla yayılıyor! Taksiciler isyan etti
Diyarbakır’da büyük operasyon! 'Çakmak gazı' detayı dikkat çektiDiyarbakır’da büyük operasyon! 'Çakmak gazı' detayı dikkat çekti
Koronavirüs vücutta kalıcı hasar bırakıyor mu?Koronavirüs vücutta kalıcı hasar bırakıyor mu?
1/

En Çok Okunan Haberler

Siirt'te zırhlı araç devrildi: 2 asker şehit, 7 asker yaralı

Siirt'te zırhlı araç devrildi: 2 asker şehit, 7 asker yaralı

Trump'tan çok konuşulacak hareket! Göstericilere meydan okudu

Trump'tan çok konuşulacak hareket! Göstericilere meydan okudu

Evine gelip zorla ilişkiye girmek istedi, kabul etmeyince... Korkunç olay

Evine gelip zorla ilişkiye girmek istedi, kabul etmeyince... Korkunç olay

Prof. Dr. Ceyhan'dan kritik uyarılar! Bu iki kurala uyulmazsa...

Prof. Dr. Ceyhan'dan kritik uyarılar! Bu iki kurala uyulmazsa...

Survivor malikanesinin sahibi belli oldu! Acun o ismi açıkladı

Survivor malikanesinin sahibi belli oldu! Acun o ismi açıkladı

Acun hiç bu kadar kızmamıştı! Survivor'daki en gergin anlar

Acun hiç bu kadar kızmamıştı! Survivor'daki en gergin anlar

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Gizemli hayırsever kadın mahallelinin veresiye borcunu kapattı!

Gizemli hayırsever kadın mahallelinin veresiye borcunu kapattı!

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Rektör tebdili kıyafetle yolsuzluğu ortaya çıkardı

Rektör tebdili kıyafetle yolsuzluğu ortaya çıkardı

Bakan Koca'dan maske ve sosyal mesafe uyarısı

Bakan Koca'dan maske ve sosyal mesafe uyarısı

Diğer Haberler
Asker adaylarının koronavirüs testi kuyruğu

Hastane önünde metrelerce kuyruk oluştu

Diyarbakır’da büyük operasyon! 'Çakmak gazı' detayı dikkat çekti

Diyarbakır’da büyük operasyon! 'Çakmak gazı' detayı dikkat çekti

Kahreden haber! Bir ay önce kalp krizi geçiren uzman çavuş, hayatını kaybetti

Bursa'dan kahreden haber!

65 yaş üstünün sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman kalkacak? Canlı yayında dikkat çeken açıklama

65 yaş üstünün sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman kalkacak?

İstanbul merkezli FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı

İstanbul merkezli FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı

İstanbul’un göbeğinde taksici dehşeti

İstanbul’un göbeğinde taksici dehşeti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.