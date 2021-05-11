TEM'de 3 TIR birbirine girdi: 1 ağır yaralı

Kaza, Kocaeli’nin Çayırova ilçesi TEM Otoyolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otoyol üzerinde seyir halindeyken, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen TIR, aniden fren yaptı. Bunun üzerine arkadan gelen iki TIR birbirine girdi. Kaza sonrası TIR'lardan birinin şoförü Abdülkadir P., şoför kabininde sıkışarak yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede kazanın meydana geldiği adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yaralı şoförü sıkıştığı yerden kurtarabilmek için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmalarının ardından kısa sürede kurtarılan yaralı sürücü, bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerine teslim edildi. ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücü, daha sonra tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

(İHA)

