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  4. TEM’de 7 araç birbirine girdi, kilometrelerce uzunlukta kuyruk oluştu

TEM’de 7 araç birbirine girdi, kilometrelerce uzunlukta kuyruk oluştu

23.12.2020 18:31 | Son Güncelleme:
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TEM’de 7 araç birbirine girdi, kilometrelerce uzunlukta kuyruk oluştu

Kocaeli’nin İzmit ilçesi TEM Otoyolu’nda 7 aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Kaza sebebi ile Ankara istikametinde kilometrelerce uzunlukta araç kuyruğu oluştu.

Kaza, Kocaeli’nin İzmit ilçesi TEM Otoyolu Korutepe Tüneli’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, otoyolun Ankara istikametinde seyir halinde olan aralarında tır ve otobüslerin de olduğu 7 araç çarpıştı.

Kazaya karışan panelvan aracın sürücüsü İrfan K. araç içerisinde sıkışarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yaralı sürücü, sıkıştığı yerden çıkartıldı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi ambulansta yapılan yaralı hastaneye kaldırıldı.

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KİLOMETRELERCE UZUNLUKTA ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU

Kaza sebebi ile trafiğe kapanan TEM Otoyolu Ankara istikametinde kilometrelerce uzunlukta araç kuyruğu oluştu. Olay yerine intikal eden polis ekipleri tarafından yapılan çalışmaların ardından araçlar çekicilerle kaldırıldı. Daha sonra yol tekrar trafiğe açıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)

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