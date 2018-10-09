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TEM'de akılalmaz kaza! Araçlar birbirine girdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2018 09:21 | Son Güncelleme

TEM Otoyolu Okmeydanı-Hasdal bağlantı yolunda bir sürücünün yolda açılan rögar kapağına çarpması sonucu zincirleme kaza meydana geldi. Ölen ya da yaralananın olmadığı kazada, yaklaşık 1 milyon lira değerindeki lüks bir araçla toplam 3 otomobil hasar gördü

TEM Okmeydanı-Hasdal bağlantı yolunda seyir halinde olan bir sürücü iddiaya göre yolda açılan rögar kapağına çarptı. Çarpma sonucu aracın kontrolden çıkmasıyla 3 araç birbirine girdi. Meydana gelen zincirleme kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

1 MİLYON LİRALIK LÜKS ARAÇ ZARAR GÖRDÜ

Kaza sonrası araçlarından inen sürücüler, kazaya neyin neden olduğunu görünce şoke oldu. Rögar kapağının yerinden çıktığını gören sürücüler, kendi elleriyle kapağı kapattı.

ROGAR

Yaklaşık 1 milyon lira değerindeki lüks aracın da karıştığı kazada araçlarda maddi hasar meydana geldi. (İHA)

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TEM Kaza

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