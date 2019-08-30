TEM'de faciaya kıl payı! Alev alev yandı, patlamalar yaşandı

İstanbul Otobüs AŞ’ye bağlı otobüs, TEM otoyolunun Sultangazi mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.
Yolcu bulunmadığı öğrenilen otobüsün şoförü aracı durdurdu.
ZAMAN ZAMAN PATLAMALAR MEYDANA GELDİ
Zaman zaman patlamaların meydana geldiği otobüs alevler içinde kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi.
Yangın nedeniyle trafikte oluşan yoğunluk aracın kaldırılmasının ardından normale döndü. (AA)
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