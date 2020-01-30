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TEM'de feci kaza! Araçtan çıkarılamadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2020 04:17 | Son Güncelleme

TEM Otoyolu Seyrantepe Mevkiinde meydana gelen trafik kazasında otomobil sürücüsü hayatını kaybetti. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil önce bariyerlere çarptı. Bariyerlere çarptıktan sonra durabilen otomobil bariyerlerin içinde sıkıştı. İtfaiye ekiplerinin müdahalelerine rağmen sürücü sıkıştığı yerden çıkarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza, 02.30’da TEM Otoyolu Seyrantepe Mevkii Edirne istikameti yönünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücüsünün ismi öğrenilemeyen lüks otomobil Edirne istikameti yönünde seyir halinde iken yoldan çıktı.

Sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil önce bariyerlere çarptı. Daha sonrada bariyerlere çarparak durabilen otomobil ters döndü. Kaza nedeniyle otomobilin içindeki sürücü bulunduğu yerde sıkıştı. Kazanın olduğunu gören diğer sürücüler durumu hemen itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler sürücüyü sıkıştığı yerden çıkarmak için dakikalarca uğraştı. Tüm müdahalelere rağmen sıkıştığı yerden çıkarılamayan sürücü hayatını kaybetti. Kazanın çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
TEM Seyrantepe Kaza

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