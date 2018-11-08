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TEM'de feci kaza! Ceset parçalara ayrıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2018 21:34 | Son Güncelleme

İstanbul Hadımköy TEM Ototyolu'nda, yaya olarak yolun karşısına geçmeye çalışan kimliği belirsiz bir kişiye araçlar çarptı. Olay yerinde hayatını kaybeden kişinin cesedini yoldan geçenler fark etmedi. Uzun süre üzerinden araçların geçtiği ceset parçalara ayrıldı. Polis, yaklaşık 100 metrelik alandan ceset parçaları topladı.

Kaza, saat 19.40'ta Hadımköy TEM Otoyolu gişeler yakınında Edirne istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, erkek olduğu değerlendirilen kimliği belirsiz 1 kişi, yaya olarak yolun karşısına geçmeye çalıştı. Bu sırada seyir halindeki araçlar bu kişiye çarptı. Yoldan geçen ve sürücülerinin fark etmediği birden çok araç, olay yerinde hayatını kaybeden kişinin cesedi üzerinden geçti. Uzun bir süre üzerinden araçların geçtiği ceset parçalara ayrıldı. Ceset parçalarını fark eden bir TIR sürücüsü, aracıyla yolu kapatıp polise haber verdi.

100 METRELİK ALANDAN CESET PARÇALARA TOPLANDI

Bunun üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, bir süre yolu trafiğe kapattı. İnceleme yapan olay yeri inceleme ekipleri, yaklaşık 100 metrelik alandan ceset parçaları topladı. Parçaların toplanmasının ardından trafik önce kontrollü olarak emniyet şeridinden sağlandı. Edirne istikametinde bir süre trafik yoğunluğu oluştu. Ceset parçaları Esenyurt Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. İşlemlerin tamamlanmasının ardından yolun açılmasıyla trafik normale döndü.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
TEM istanbul Kaza trafik kazası

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
o yoldan karşıdan karşıya çok insan geçiyor sanayi orada olduğu için bir üst geçit yapılması lazım
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