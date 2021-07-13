TEM'de feci kaza! Hurdaya dönen araçta dakikalarca kurtarılmayı bekledi

Kaza, Kocaeli’nin İzmit ilçesi TEM Otoyolu Gültepe Tüneli’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İstanbul istikametinde seyir halinde olan Mustafa Ö. yönetimindeki otomobil, Ercan Ö. yönetimindeki otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisi ile savrulan otomobil, tünel içindeki acil durum telefonunun bulunduğu kulübeye girerek durabildi. Kazada telefon kulübesine giren otomobilde bulunan Ercan Ö. araç içerisinde sıkışırken, aynı araçtaki ismi öğrenilemeyen 2 kişi de yaralandı.

SIKIŞAN SÜRÜCÜYÜ İTFAİYE KURTARDI

Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan sürücüyü çıkartma başlattı.

TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTU

Ekiplerin yaklaşık yarım saat süren çabası ile sıkışan sürücü otomobilden çıkartıldı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza sebebi ile TEM Otoyolu İstanbul istikametinde yoğunluk oluştu. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. (İHA)



