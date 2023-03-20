HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. TEM'de feci kaza! TIR, İETT otobüsü ve yol bakım aracına çarptı: 2 ölü

TEM'de feci kaza! TIR, İETT otobüsü ve yol bakım aracına çarptı: 2 ölü

20.03.2023 09:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tuzla TEM Otoyolu'nda feci bir trafik kazası meydana geldi. Seyir halindeki TIR, arıza yapan İETT otobüsü ve yol bakım aracına arkadan çarptı. Kazada, İETT şoförü ile yol bakım personeli hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle TEM otoyolunda oluşan trafik ise havadan görüntülendi. İşte olayın detayları...

TEM'de feci kaza! TIR, İETT otobüsü ve yol bakım aracına çarptı: 2 ölü

Feci kaza, TEM Otoyolu Aydınlı mevkiinde saat 06.15 sıralarında meydana geldi. Ankara istikametine ilerleyen Ömer Erova yönetimindeki TIR, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu arıza yaptığı için emniyet şeridine park eden Hasan Doğan yönetimindeki İETT otobüsüne ve otobüs yardımına gelen yol bakım aracına arkadan çarptı. Kazada İETT şoförü Hasan Doğan olay yerinde hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı.

AW851638_02

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı 3 kişiyi ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan yol bakım çalışanı Umut Can Çankır'ın da hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.

AW851638_03

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu'nda Ankara istikametine iki şeridin kapanması nedeniyle trafik durma noktasına geldi. TEM Otoyolu'nda oluşan uzun araç kuyrukları havadan görüntülendi.

İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Diyarbakır’da feci kaza! 1 ölü...Diyarbakır’da feci kaza! 1 ölü...
Ebrar Sitesi enkazında evinin anahtarını buldu! Gözyaşı döktüEbrar Sitesi enkazında evinin anahtarını buldu! Gözyaşı döktü
Erdoğan'ın masasındaki son anket! 2018 detayı dikkat çektiErdoğan'ın masasındaki son anket! 2018 detayı dikkat çekti
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası İETT tem

En Çok Okunan Haberler

Merkez Bankası’ndan ‘dolar’ kararı!

Merkez Bankası’ndan ‘dolar’ kararı!

2,05 TL indirimin ardından motorine zam!

2,05 TL indirimin ardından motorine zam!

İşte sürpriz milletvekili aday adayları

İşte sürpriz milletvekili aday adayları

Oy oranları kaç? Canlı yayında açıkladı: Muharrem İnce aday olsa da...

Oy oranları kaç? Canlı yayında açıkladı: Muharrem İnce aday olsa da...

Meral Akşener ile yaptığı görüşmeyi açıkladı: Haddimi aşan sözlerden ötürü...

Meral Akşener ile yaptığı görüşmeyi açıkladı: Haddimi aşan sözlerden ötürü...

Yeniden Refah Partisi kararını açıklıyor!

Yeniden Refah Partisi kararını açıklıyor!

İlginizi Çekebilir

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Genç, pürüzsüz, ışıltılı bir cilt onunla mümkün! Foreo cilt bakım cihazlarında fırsat

Genç, pürüzsüz, ışıltılı bir cilt onunla mümkün! Foreo cilt bakım cihazlarında fırsat

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

En sevilen markaların ürünlerini en uygun fiyata alın! Modadan kişisel bakıma indirimler burada

En sevilen markaların ürünlerini en uygun fiyata alın! Modadan kişisel bakıma indirimler burada

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.