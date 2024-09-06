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  4. TEM'de feci kaza! TIR'ın çarptığı hafif ticari araç kağıt gibi ezildi: 1'i ağır, 2 yaralı

TEM'de feci kaza! TIR'ın çarptığı hafif ticari araç kağıt gibi ezildi: 1'i ağır, 2 yaralı

06.09.2024 17:20
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TEM Otoyolu Sakarya geçişinde TIR'ın arkadan çarptığı hafif ticari araç adeta kağıt gibi ezildi. Meydana gelen kazada 1’i ağır toplam 2 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ekiplerin müdahalesinin ardından Hendek Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla alakalı inceleme başlatıldığı öğrenildi.

TEM'de feci kaza! TIR'ın çarptığı hafif ticari araç kağıt gibi ezildi: 1'i ağır, 2 yaralı

Kaza, TEM Otoyolu Hendek geçişi Hamitli Mahallesi mevkisinde bulunan bir dinlenme tesisi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametinde seyir halinde olan hafif ticari araca aynı istikamette ilerleyen TIR çarptı. Çarpmanın etkisi ile adeta kağıt gibi ezilen araç içerisinde bulunan E.C. ile M.K. yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince yapılan müdahalelerin ardından yaralılar Hendek Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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Kazaya ilişkin inceleme başlatılırken, yaralılardan 1’inin durumunun ağır olduğu öğrenildi. (İHA)

AW282403_03Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Tem otoyolu kaza
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