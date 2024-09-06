TEM'de feci kaza! TIR'ın çarptığı hafif ticari araç kağıt gibi ezildi: 1'i ağır, 2 yaralı

Kaza, TEM Otoyolu Hendek geçişi Hamitli Mahallesi mevkisinde bulunan bir dinlenme tesisi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametinde seyir halinde olan hafif ticari araca aynı istikamette ilerleyen TIR çarptı. Çarpmanın etkisi ile adeta kağıt gibi ezilen araç içerisinde bulunan E.C. ile M.K. yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince yapılan müdahalelerin ardından yaralılar Hendek Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatılırken, yaralılardan 1’inin durumunun ağır olduğu öğrenildi. (İHA)

Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır