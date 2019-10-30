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TEM'de feci kaza: Ulaşıma kapandı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2019 22:45 | Son Güncelleme

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, yola düşen yastığı almak isteyen kara yolları ekiplerine çarpmamak için şerit değiştirip başka bir TIR'ına çarpan TIR'ının sürücüsü yaralandı.

Anadolu Otoyolu'nun Kirazlıyalı mevkisinde, yolda bir cismin trafikte tehlike oluşturduğu yönünde ihbar alan kara yolları ekipleri, söz konusu malzemeyi almak üzere bölgeye gitti.

Yolda bir yastık bulunduğunu tespit eden ekipler, yolu temizlemek üzere yavaşladı.

Seyir halindeki TIR'ın sürücüsü C.G, ekiplere çarpmamak için şerit değiştirerek, M.S. idaresindeki TIR'a çarptı.

Yaralanan TIR'ın sürücüsü C.G, hastaneye kaldırıldı.

Kaza sonrasında otoyolun Ankara yönü trafiğe kapatıldı.

Yaklaşık 1 saat trafiğe kapalı kalan yol, kazaya karışan araçların çekilmesiyle yeniden ulaşıma açıldı. (DHA-AA)

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