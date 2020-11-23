TEM'de feci kaza! Uzun araç kuyrukları oluştu

Kaza, TEM Otoyolu İzmit Doğu Gişeleri mevkisinde saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Ankara yönüne giden 06 AK 4231 plakalı otomobilin ismi öğrenilemeyen sürücüsü, iddiaya göre yolun orta şeridinde durarak aracın bagajından bir eşyasını almak istedi. Bu sırada arkadan gelen Hayri Kaya yönetimindeki 37 LA 786 plakalı TIR, otomobile çarptı. Kendi aracı ile TIR arasında sıkışan ismi öğrenilemeyen otomobil sürücüsünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi.

‘OTOMOBİL ORTA ŞERİTTE DURMUŞ’

Kaza anını anlatan TIR sürücüsü Hayri Kaya, "Aracım boş olduğu için orta şeritte seyrediyordum. Önümde giden TIR'ın bir anda önümden sola doğru kaçtığını fark ettim. Aniden yolun ortasında hiçbir reflektör, uyarı işareti olmadan bir aracın durduğunu ve arkasında da şoförünün inmiş vaziyette, bagajda bir şeylerle uğraştığını gördüm. Ben kaçmaya çalıştım ama hiçbir fırsatım olmadı. Durmaya da fırsatım olmadı. Böyle ölümlü kaza oldu" dedi.