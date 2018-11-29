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TEM'de gece yarısı korkunç kaza! Bir anda taklalar atmaya başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.11.2018 03:50 | Son Güncelleme

TEM Otoyolu Sultangazi mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, seyir halinde olan başka bir otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil önce takla attı, ardından yol kenarındaki EDS direğine çarptı, 5 kişi yaralandı.

TEM'de gece yarısı korkunç kaza! Bir anda taklalar atmaya başladı

Kaza, saat 01.00 sularında TEM Otoyolu Sultangazi mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre Edirne istikametine seyir halinde olan sürücüsünün kimliği alınamayan 34 BU 182 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak aynı yönde seyir halinde olan 34 PB 425 plakalı otomobile çarptı.

EDS DİREĞİNİ ÇARPARAK DEVİRDİ

Çarpmanın etkisiyle 34 PB 425 plakalı otomobil önce emniyet şeridinde takla attı, ardından yol kenarındaki EDS direğine çarparak, direği devirdi. Kazada 34 BU 182 plakalı otomobilde 2 ve 34 PB 425 plakalı otomobilde ise 3 olmak üzere 5 kişi yaralandı.

Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve karayolları ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaparken, itfaiye ekipleri ise takla atan otomobilde sıkışan yaralıyı kurtararak, sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıları çeşitli hastanelere kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Yaralıların kaldırılmasının ardından kaza yapan araçlar, çekicilerle kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
TEM istanbul trafik kazası EDS

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