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TEM'de intihar girişimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2018 18:08 | Son Güncelleme

Esenyurt’ta ailevi sorunları olan bir kişi TEM Otoyolu üzerindeki Esenkent Köprüsüne çıkarak intihar girişiminde bulundu. Müzakereci polisin iknası üzerine şahıs köprüden indirilirken, TEM otoyolunda trafik durma noktasına geldi.

TEM'de intihar girişimi

Olay, saat 17.00 sıralarında TEM Otoyolu Esenkent Köprüsünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, ailevi sorunları olduğu öğrenilen A.K. isimli bir kişi, bayramın birinci gününde Esenkent Köprüsüne çıkarak intihar girişiminde bulundu. Şahsı köprü demirlerinin diğer tarafında gören vatandaşlar polis, itfaiye ve sağlık ekiplerini arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri şahsın atlama ihtimaline karşın önlem alırken, polis ekipleri ise ikna etmeye çalıştı. Müzakereci polisin uzun uğraşları sonucunda A.K. yaklaşık 1 saat sonra ikna edilerek köprüden indirildi. Yapılan çalışmaların ardından A.K. polis aracına bindirilerek polis merkezine götürüldü.

Öte yandan intihar girişimi nedeniyle TEM Otoyolunda uzun süre trafikte yoğunluk yaşandı. Şahsın ikna olarak köprüden inmesiyle birlikte TEM Otoyolunda trafik normale döndü.
TEMMMM


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Anahtar Kelimeler:
TEM intihar Esenyurt TEM Otoyolu

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