TEM'de kamyonet yan yattı! Trafik kilit

Kaza, saat 10.30 sıralarında Esenyurt Tem Otoyolunda Hadımköy gişelerini geçtikten sonra meydana geldi. Ömer A. Yönetimindeki 35 AZ 3702 plakalı kamyonet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolda yan yattı. Kazayı gören sürücüler durumu hemen 112 ve polis ekipleri haber verdi.

TRAFİK TAMAMEN KAPATILDI



Kumaş taşıdığı öğrenilen sürücü kendi imkanları ile araçtan çıkarken, aracın yoldan kaldırılması için TEM Otoyolunda trafik tamamen kapatıldı.

Kaynak: İHA





