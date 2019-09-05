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TEM'de kamyonet yan yattı! Trafik kilit

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2019 11:10 | Son Güncelleme

İstanbul Esenyurt TEM Otoyolu'nda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet yolda yan yattı. Kamyoneti kaldırma çalışmaları kapsamında Hadımköy gişelerine doğru yol trafiğe kapatıldı.

Kaza, saat 10.30 sıralarında Esenyurt Tem Otoyolunda Hadımköy gişelerini geçtikten sonra meydana geldi. Ömer A. Yönetimindeki 35 AZ 3702 plakalı kamyonet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolda yan yattı. Kazayı gören sürücüler durumu hemen 112 ve polis ekipleri haber verdi.

TEM KAZA

TRAFİK TAMAMEN KAPATILDI

Kumaş taşıdığı öğrenilen sürücü kendi imkanları ile araçtan çıkarken, aracın yoldan kaldırılması için TEM Otoyolunda trafik tamamen kapatıldı.

Kaynak: İHA


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Anahtar Kelimeler:
TEM Kaza kamyonet

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