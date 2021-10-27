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  4. TEM'de korku dolu anlar! Alev alev yandı, trafik kilitlendi

TEM'de korku dolu anlar! Alev alev yandı, trafik kilitlendi

27.10.2021 19:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TEM Otoyolu Seyrantepe mevkiinde seyir halindeki bir otomobil alev alev yandı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen otomobil kullanılamaz hale gelirken, yangın nedeniyle trafikte yoğunluk oluştu.

TEM'de korku dolu anlar! Alev alev yandı, trafik kilitlendi

Yangın, saat 17.00 sıralarında TEM Otoyolu Seyrentepe mevkiindeki bir otomobilde çıktı.

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ALEVLER ARACIN TAMAMINI SARDI

Edinilen bilgiye göre, otomobiliyle işten çıkarak evine doğru hareket eden Ali S., Seyrantepe mevkiinde aracının motor kısmından dumanlar çıktığını fark etti. Aracını emniyet şeridinde durduran Ali S., aracındaki yangın tüplerini alarak müdahale etmeye çalıştı. Bu sırada otomobilin motor kısmındaki yangın bir anda büyüyerek aracın tamamını sardı. Trafikte bulunan diğer sürücüler yangın tüpleriyle Ali S.’ye yardım etmeye çalışırken, başka sürücüler de itfaiye ve polis ekiplerini arayarak yardım istedi.

ARAÇ KULLANILAMAZ HALE GELDİ

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri yolda önlem alarak trafik akışını sağlarken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin yaptığı çalışmalar neticesinde yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülürken, araç kullanılmaz hale geldi. Ekiplerin çalışmalarının ardından yanan aracın kaldırılmasıyla birlikte trafikte oluşan yoğunluk ise normale döndü. (İHA/DHA)

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