TEM'de korkunç kaza! Otobüsten indirilen yolcuya kamyon çarptı

Kaza, saat 23.30 sıralarında TEM Otoyolu Dörtdivan Gişeleri mevkiinde meydana geldi.

OTOYOLDA ARAÇTAN İNDİRİLMİŞ

Edinilen bilgiye göre, İstanbul-Kayseri seferi yapan yolcu otobüsünde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma sonucu yolculardan Barış Bayram otoyolda araçtan indirildi.

Otobüsten indirilen Bayram, yol üzerindeki bir dinlenme tesisine gitmek için karşı şeride geçtiği sırada, İstanbul istikametine seyir halinde olan Burak Gümüşoğlu yönetimindeki kamyon genç adama çarptı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kamyon sürücüsü Gümüşoğlu’nun ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin incelemesinde Barış Bayram’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Bayram’ın cesedi, Cumhuriyet Savcısı’nın incelemelerinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

