TEM'de makas atan araç düğünden dönen araca çarptı: Yaralılar var!

Kaza, akşam saatlerinde 21.30 sıralarında TEM Otoyolu Küçükçekmece mevkii, Ankara istikametinde meydana geldi.

İddiaya göre, İ.S. yönetimindeki lüks otomobilin makas atarak ilerlemesi sonucu, önünde seyir halinde akrabalarıyla düğününden dönen İsa K. yönetimindeki otomobil ve Cevdet Ş. yönetimindeki araca çarparak kaza yaptı. Kaza sonrası savaş alanına dönen yolda trafik durdu.

Kazayı gören diğer sürücüler durumu hemen polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de kaza sonucu yaralanan Aynur Şengül, Tuba Şengül ve Serpil Gülen’e müdahale etti. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

EKİPLERDEN KORKAN ÇOCUĞA YOĞUN İLGİ

Kaza sonucu araçta bulunan küçük yaştaki çocuklar korku dolu anlar yaşadı. Küçük çocuklardan annesi, kardeşi ve teyzesi hastaneye kaldırılan bir çocuk, sürekli ağlayınca kaza yerine gelen itfaiye eri ve sağlık çalışanı küçük çocuğun yanına gitti. Ağlamakta olan çocuğa yardım eden sağlık çalışanı, çocuğu sakinleştirmek için büyük çapa gösterdi. Sağlık çalışanı kadın, ambulanstan aldığı eldiveni şişirip balon yaptı. "Al sana balon yaptım" diyen sağlık çalışanı küçük çocuğa yaptığı balonu verdi. Ardından çocukla konuşup sakinleştirmek için büyük çapa gösterdi.