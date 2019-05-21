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TEM'de makas atan otomobil bariyerlere ok gibi saplandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2019 04:08 | Son Güncelleme

İstanbul'da Hasdal TEM otoyolunda makas atarak ilerleyen otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak başka bir otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil bariyerlere ok gibi saplandı.

TEM'de makas atan otomobil bariyerlere ok gibi saplandı

Kaza, TEM otoyolu Hasdal mevkii Ankara istikametinde saat 22.00 sıralarında meydana geldi.

İddiaya göre, otomobil sürücüsü başka bir otomobil ile yarışa girdi. Hızla seyreden sürücü aynı zamanda makas atmaya başladı. Hasdal mevkiine geldiğinde ise sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil kontrolden çıktı.

OTOMOBİL BARİYERLERE SAPLANDI

Kontrolden çıkan otomobil yoldaki başka bir otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil bariyerlere saplandı.

Kazayı gören diğer sürücüler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüyü hastaneye kaldırdı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. (İHA)

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istanbul Hasdal TEM

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