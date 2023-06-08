TEM'de seyir halinde olan tır alev alev yandı

Yangın saat 23.00 sıralarında TEM yolu Ankara istikameti Tepetarla yakınlarında meydana geldi. Ş.A. yönetimindeki tırın motor kısmında, seyir halindeyken yangın çıktı.
Alevleri fark eden sürücü, tırı emniyet şeridine çekerek itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri dorseye sıçramadan kontrol altına alarak söndürdü.
Yangın sonrası tırın kupası kullanılmaz hale gelirken, TEM yolu Ankara istikametinde kısa süre araç yoğunluğu oluştu.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)