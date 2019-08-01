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TEM'de TIR devrildi! Trafik yoğunluğu oluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2019 10:10 | Son Güncelleme

TEM Otoyolu Selimpaşa mevkisi Edirne istikametinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR devrildi. Kaza nedeniyle Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

TEM'de TIR devrildi! Trafik yoğunluğu oluştu

Kaza, sabah 08.00 sıralarında TEM Otoyolu Selimpaşa mevkisi Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 33 NMR 42 plakalı TIR sürücüsü seyir halindeyken bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti. TIR, önce sağa sola savruldu ardından da devrilerek yan yattı.

KENDİ İMKANLARIYLA ÇIKTILAR

TIR’da ağır hasar meydana geldi. Araç içindeki iki kişi ise kendi imkanları ile dışarı çıktı.

TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTU

Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu.

EKİPLER BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

Olay yerine sürücülerin ihbarı üzerine çekici ve polis ekipleri sevk edildi. TIR emniyet şeridine alındı.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
TEM trafik kazası

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