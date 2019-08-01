TEM'de TIR devrildi! Trafik yoğunluğu oluştu

Kaza, sabah 08.00 sıralarında TEM Otoyolu Selimpaşa mevkisi Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 33 NMR 42 plakalı TIR sürücüsü seyir halindeyken bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti. TIR, önce sağa sola savruldu ardından da devrilerek yan yattı.

KENDİ İMKANLARIYLA ÇIKTILAR



TIR’da ağır hasar meydana geldi. Araç içindeki iki kişi ise kendi imkanları ile dışarı çıktı.

TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTU



Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu.

EKİPLER BÖLGEYE SEVK EDİLDİ



Olay yerine sürücülerin ihbarı üzerine çekici ve polis ekipleri sevk edildi. TIR emniyet şeridine alındı.

Kaynak: İHA

