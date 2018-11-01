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TEM'de TIR devrildi, uzun araç kuyrukları oluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2018 14:33 | Son Güncelleme

Tuzla TEM Otoyolu'nda lastiği patlayan TIR kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü yaralandı. Kazanın ardından, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

TEM'de TIR devrildi, uzun araç kuyrukları oluştu

Kaza saat 11.30 sıralarında TEM otoyolu Orhanlı mevkii Edirne istikametinde meydana geldi. İddiaya göre Mehmet Altundağ yönetimindeki 63 ZF 061 plakalı TIR'ın lastiği patladı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü TIR'ın kontrolünü kaybetti.

Kontrolden çıkan TIR devrildi, içindeki . malzemeler yola saçıldı. Kazayı gören vatandaşlar polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri başka bir kazanın yaşanması için güvenlik ölmemi aldı. Kazada yaralanan sürücü ambulansla Pendik Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisi devam eden sürücünün hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.

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TRAFİK YOĞUNLUĞU YAŞANDI

Devrilen TIR nedeniyle TEM otoyolunda trafik yoğunluğu yaşandı. Trafik tek şeritten verilirken uzun araç kuyrukları oluştu. Ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışmalarının ardından devrilen TIR çekici tarafından kaldırıldı. TIR'ın yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Polisin kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
TEM Otoyolu Tuzla Edirne

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