TEM'de toprak kayması! Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

Olay, akşam saatlerinde TEM yolu Körfez Hereke geçişinde meydana geldi. Etkili olan sağanak, yol kenarında bulunan toprağın yola kaymasına neden oldu. Yola dökülen toprak nedeniyle iki şerit araç trafiğine kapandı. Çamura bulanan yolda sürücüler zor anlar yaşadı.



Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve Karayolları ekipleri geldi. Ekipler olası bir kaza ihtimaline karşı yol üzerinde önlemler aldı. Karayolları ekiplerinin yolu temizlemesinin ardından trafiğe kapanan 2 şerit yeniden kullanıma açıldı. Yaşanan olay nedeniyle İstanbul istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.

DHA

