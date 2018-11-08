TEM'de zincirleme kaza! 1 ölü, 2 yaralı

Alınan bilgiye göre, Muhammed Ayhan'ın (25) kullandığı tır, Mahmutbey Gişeleri Edirne istikametinde önce Hüseyin E. idaresindeki tıra, daha sonra bir otomobile arkasından çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Tırda sıkışan sürücü Muhammed Ayhan, itfaiye ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkarıldı ancak olay yerinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ceset, incelemelerin ardından Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Otomobilde bulunan ve isimleri henüz belirlenemeyen 2 yaralı ise ambulansla Başakşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay nedeniyle tek taraflı yaklaşık bir saat kapalı kalan yolda ulaşım, kazaya karışan araçların çekilmesinin ardından normale döndü.

Kaynak: AA

