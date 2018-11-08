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TEM'de zincirleme kaza! 1 ölü, 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2018 07:39 | Son Güncelleme

Başakşehir'de, TEM Otoyolu'nda 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Muhammed Ayhan'ın (25) kullandığı tır, Mahmutbey Gişeleri Edirne istikametinde önce Hüseyin E. idaresindeki tıra, daha sonra bir otomobile arkasından çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Tırda sıkışan sürücü Muhammed Ayhan, itfaiye ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkarıldı ancak olay yerinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ceset, incelemelerin ardından Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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Otomobilde bulunan ve isimleri henüz belirlenemeyen 2 yaralı ise ambulansla Başakşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay nedeniyle tek taraflı yaklaşık bir saat kapalı kalan yolda ulaşım, kazaya karışan araçların çekilmesinin ardından normale döndü.

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Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
TEM Otoyolu zincirleme kaza Başakşehir

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
50 ile gidilecek yerde 150 80 ile gidilecek yerde 200 le gitmenin tablosu bu bu milletin neye bilinci olmuş ki trafik kurallarına olacak böyle gelmiş böyle gider...
Devlet 80.90 la giden normal binek araçlara radar cezası keserken Kazanın haline bakınca arada kalan aracında markasına İnsan ister istemez bu komyonun 100 üstünde gittigini anlamamısı için mal olması lazım Bu marka araç bu hale geldiyse Su bizim kus serisi araçlardan biri olsaydı düsünemiyorum
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