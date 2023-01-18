HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. TEM’de zincirleme kaza! Kağıt gibi ezilen araçtan burunları bile kanamadan çıktılar

TEM’de zincirleme kaza! Kağıt gibi ezilen araçtan burunları bile kanamadan çıktılar

18.01.2023 00:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde 3’ü tır toplam 9 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında ortalık savaş alanına döndü. Bir araç 2 tırın arasında kalarak adeta kağıt gibi ezilirken araçta bulunan bir kişi yaralandı, diğer 3 kişinin burnu bile kanamadı. Hurdaya dönen otomobildeki kişilerin ise cenazeden döndükleri öğrenildi.

TEM’de zincirleme kaza! Kağıt gibi ezilen araçtan burunları bile kanamadan çıktılar

Kaza, TEM Otoyolu Kocaeli geçişi Maşukiye mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametinde yavaşlayan trafik sebebiyle duramayan 9 araç zincirleme trafik kazasına karıştı. 3’ü tır toplam 9 aracın karıştığı kazada ortalık adeta savaş alanına döndü.

AW806045_03
Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekiplerce trafik kontrol altına alındı. Kazada iki tırın arasında kalarak kağıt gibi ezilen araçta bulunan 1 kişi yaralanırken, 3 yolcu burunları bile kanamadan kurtuldu.

kaz1

CENAZEYE GİDERKEN KAZAYA KARIŞTI

Kazada hurdaya dönen otomobilden yara almadan kurtulan Nuran Ö., “Sakarya’da kardeşimin cenazesine gelmiştik, Sivas’a doğru dönüş yolundaydım. Tır bize arkadan çarptı. Kız kardeşim yaralandı” dedi. Bölgede oluşan trafik kontrollü şekilde sağlandı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Lodos fırtınası hayatı felç etti!Lodos fırtınası hayatı felç etti!
Zimmetine yaklaşık 9 milyon lira geçiren banka müdürü tutuklandı!Zimmetine yaklaşık 9 milyon lira geçiren banka müdürü tutuklandı!
Uyarı geldi: "Doğudan canavar" geliyor!Uyarı geldi: "Doğudan canavar" geliyor!
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

Yerli otomobil için geri sayım! Türkiye bekliyor... Kamu kurumlarına 30 bin Togg alınacak

Yerli otomobil için geri sayım! Türkiye bekliyor... Kamu kurumlarına 30 bin Togg alınacak

Frikik vermek için şekilden şekle girdi!

Frikik vermek için şekilden şekle girdi!

Zimmetine yaklaşık 9 milyon lira geçiren banka müdürü tutuklandı!

Zimmetine yaklaşık 9 milyon lira geçiren banka müdürü tutuklandı!

Loto milyoneri Kürşat servetini dağıtıyor! Tek bir şartı var

Loto milyoneri Kürşat servetini dağıtıyor! Tek bir şartı var

'Vur' emrini vermişti! Efsane komutanın en yakını açıkladı: Eğer yapmasaydı...

'Vur' emrini vermişti! Efsane komutanın en yakını açıkladı: Eğer yapmasaydı...

Uyarı geldi: "Doğudan canavar" geliyor!

Uyarı geldi: "Doğudan canavar" geliyor!

İlginizi Çekebilir

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Çok sevilen Philips airfryerda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Çok sevilen Philips airfryerda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Sennheiser kulaklıkta 600 TL'nin üzerinde indirim! Bu fırsat kaçmaz

Sennheiser kulaklıkta 600 TL'nin üzerinde indirim! Bu fırsat kaçmaz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.