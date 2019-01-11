HABER

TEM’de zincirleme kaza! Trafik durma noktasına geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.01.2019 10:11 | Son Güncelleme

TEM otoyolu Halkalı mevkiinde 5 aracın karıştığı zincirleme kaza sonrasında trafik durma noktasına geldi.

TEM’de zincirleme kaza! Trafik durma noktasına geldi

TEM otoyolu Halkalı mevkiinde bir araç önünde seyir eden başka bir araca arkadan çarptı. Bu sırada yağış nedeniyle kayganlaşan yolda 3 araç daha duramayarak kaza yapan araçlara çarptı. Durumu gören vatandaşlar hemen kaza yapan araçlardaki vatandaşların yardımına koşarken kaza polis ve sağlık ekiplerine bildirildi.

tem2

Şans eseri kazada yaralanan olmazken araçlarda büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Kaza sonrasında TEM otoyolu Edirne istikametinde ise uzun araç kuyrukları meydana geldi. Kaza dolayısıyla bir süre iki şerit trafiğe kapandı. Olay yerine gelen polis ekipleri yolu açmak için büyük uğraş verdi.

tem1

Olay yerine gelen çekiciler vasıtasıyla araçların çekilmesi sonucu yol yeniden trafiğe açıldı. (İHA)


Elon Musk yayınladı! İşte yeni uzay aracının ilk görüntüleri Elon Musk yayınladı! İşte yeni uzay aracının ilk görüntüleri
Çatı katındaki çuvalda 35 kilogram eroin ele geçirildiÇatı katındaki çuvalda 35 kilogram eroin ele geçirildi
Van Gölü'ndeki adalara yaban hayvanları için yem bırakıldıVan Gölü'ndeki adalara yaban hayvanları için yem bırakıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
TEM Kaza istanbul trafik

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Ünlü dizinin oyuncusu çete lideri çıktı

Ünlü dizinin oyuncusu çete lideri çıktı

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

'Bilal Erdoğan'ın adı İBB Başkanlığı için geçiyor'

'Bilal Erdoğan'ın adı İBB Başkanlığı için geçiyor'

Bakan açıkladı! Ücretli poşetlerde yeni uygulama: Zorunlu hale getirdik

Bakan açıkladı! Ücretli poşetlerde yeni uygulama: Zorunlu hale getirdik

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzmir'de sel nedeniyle karayolu trafiğe kapatıldı! Araçlar mahsur kaldı

Sel nedeniyle karayolu trafiğe kapatıldı!

Komşularına 'Evde tek başıma ölürüm, beni kontrol edin' dedi ardından öldü!

'Evde tek başıma ölürüm, beni kontrol edin' dedi ardından öldü!

Bu kareleri ilk kez göreceksiniz! İşte Fransız Pierre de Gigord'un arşivinden Osmanlı fotoğrafları

Bu kareleri ilk kez göreceksiniz! İşte 1800'lü yıllarda Türkiye

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Lütfen her anne ve baba 'uyuma' isimli aplikasyonu telefonuna indirsin

Soylu: Her anne ve baba bu aplikasyonu telefonuna indirsin

49 milyon kişinin bilgileri hafıza kartından çıktı!

49 milyon kişinin bilgileri hafıza kartından çıktı!

Hakurk'ta saldırı hazırlığındaki teröristlere operasyon!

Saldırı hazırlığındaki teröristlere operasyon!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.