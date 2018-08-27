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TEM'de zincirleme kaza! Trafik kilit

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2018 13:47 | Son Güncelleme

Kocaeli Körfez TEM'de meydana gelen zincirleme kazada, 5 araç birbirine girdi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, İstanbul yönünün ulaşıma yarım saat kapanmasıyla kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Sürücüler, kaza yaptıkları araçlarını 500 metre iterek, gişelerin yanındaki alana çekti.

TEM'de zincirleme kaza! Trafik kilit

Kaza, sabah saatlerinde, TEM Körfez gişeleri mevkisinde meydana geldi. Kural ihlali yaparak, araç kullanan sürücü yüzünden, iddiaya göre, Sadık Gümüş yönetimindeki 34 AV 9111 plakalı otomobil aniden yavaşladı.

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Arkadan gelen Orçun Ciritoğlu’nun kullandığı 35 AAD 905 plakalı otomobil ile sürücüsünün ismi öğlenilemeyen 34 GA 0531 plakalı hafif ticari araç, duramayarak yavaşlayan Gümüş’ün otomobiline arkadan çarptı.

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Kaza nedeniyle trafiğin yavaşlaması sonucu yaklaşık 50 metre gerideki Basri Dargın’ın kullandığı 54 GB 902 plakalı otomobil de duramayarak, 34 ASJ 48 plakalı otomobile arkadan çarptı.

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Anahtar Kelimeler:
TEM zincirleme kaza trafik istanbul Körfez

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