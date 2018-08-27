TEM'de zincirleme kaza! Trafik kilit

Kaza, sabah saatlerinde, TEM Körfez gişeleri mevkisinde meydana geldi. Kural ihlali yaparak, araç kullanan sürücü yüzünden, iddiaya göre, Sadık Gümüş yönetimindeki 34 AV 9111 plakalı otomobil aniden yavaşladı.
Arkadan gelen Orçun Ciritoğlu’nun kullandığı 35 AAD 905 plakalı otomobil ile sürücüsünün ismi öğlenilemeyen 34 GA 0531 plakalı hafif ticari araç, duramayarak yavaşlayan Gümüş’ün otomobiline arkadan çarptı.
Kaza nedeniyle trafiğin yavaşlaması sonucu yaklaşık 50 metre gerideki Basri Dargın’ın kullandığı 54 GB 902 plakalı otomobil de duramayarak, 34 ASJ 48 plakalı otomobile arkadan çarptı.
Musa dedenin 48 yıllık oyunu! Almanya-Türkiye arasında yıllarca mekik dokudu, kimse fark etmedi
Yeni İstanbul Emniyet Müdürü kim oluyor? İşte kulislerde konuşulan üç isim
Rusya'dan açıklama: S-400'lerin teslim tarihi belli oldu
Aşiret gelinini kilolarca altına boğdular!
Şaka değil gerçek! Bu kez gerçekten bir cisim yaklaşıyor!
Evi tadilat yaparken çıkanlar şoke etti
Abdülkadir Selvi yazdı: Cumhurbaşkanı Erdoğan belediye başkanları uyanmadan araştırma yaptırdı
Ahmet Hakan'dan Murat Hazinedar'a: Yalanlarsan belgeyi dayarım alnına
Şoförü klima için uyarınca otobüsten atıldılar
Antalya’da dehşet! Anne ve oğlu evde ölü bulundu
Okuyucu Yorumları 0 yorum