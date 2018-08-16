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TEM'de zincirleme kaza! Yaralılar var

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2018 13:29 | Son Güncelleme

TEM Otoyolu Kurtköy kavşağında zincirleme trafik kazası meydana geldi. Olay yerinde yaralıların olduğu belirtildi. Bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kurköy TEM Otoyolunda meydana gelen kazadan ilk görüntüler

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Ayrıntılar geliyor...

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TEM TEM Otoyolu trafik durumu trafik haritası kurtköy Kaza

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