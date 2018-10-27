TEM eski Daire Başkanı Aslan: FETÖ beni hedef haline getirdi

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA)- EMNİYET Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) eski Daire Başkanı ve 15 Temmuz Gazisi Turgut Aslan, darbe girişimi öncesi Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile ilgili rapor hazırladıklarını belirterek, "FETÖ beni hedef haline getirdi. Televizyonlarında ve gazetelerinde beni hedef haline koyup yayınladılar" dedi.

TEM eski Daire Başkanı ve 15 Temmuz Gazisi Turgut Aslan, Kırıkkale Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu'yu ziyaret etti. Ziyarette Kırıkkale Valisi İlker Haktankaçmaz ile Belediye Başkanı Mehmet Saygılı da bulundu. Vali Haktankaçmaz, 15 Temmuz'da Turgut Aslan gibi kahramanlar sayesinde Türkiye'nin uçurumun kenarından döndüğünü belirterek, "O gece aldığım en üzücü haberdi. Hayatta olduğunu öğrenince çok sevinmiştim. Ben kendisinin şahsında 15 Temmuz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize de acil şifalar diliyorum. Bir Türk vatandaşı olarak Turgut Aslan'a da ülkeyi uçurumun kenarından aldığı için ayrıca teşekkür ediyorum. Rabbim kendisine acil şifalar versin" dedi.

Turgut Aslan ise 15 Temmuz öncesi FETÖ/PDY ile ilgili bir rapor hazırladıklarını belirterek, "Bir rapor hazırladım ve mahkemeye verdim, mahkeme onayladı. Yargıtay'a gönderdi, orası da onayladı. Ondan sonra tüm Türkiye'de savcılara gönderildi. FETÖ çok bozuldu. Beni hedef haline getirdi. Televizyonlarında ve gazetelerinde beni hedef haline koyup yayınladılar. Bana dava açtılar. Kiminden beraat ettim kiminde de mahkeme yargılanmasına karar verdi. Ben 5 defa beyin ameliyatı oldum. 5 ay komada kalmışım. Uyandığımda, 'Demokrasi var mı? FETÖ başarılı oldu mu? FETÖ başarılı olduysa demokrasi kaybetti, halk kaybetti, biz de kaybettik' demişim. FETÖ başarılı olamamış; biz kazandık. Demokrasi de kazandı, halk kazandı. İyi ki FETÖ kazanamadı" diye konuştu.

İl Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu da, Türk milletinin 15 Temmuz darbe girişiminde bulunan hainleri affetmeyeceğini söyledi.

Vali Haktankaçmaz, Belediye Başkanı Saygılı ve Emniyet Müdürü Çorumlu, konuşmaların ardından Turgut Aslan'a ziyareti anısına çeşitli hediyeler verdi.

FOTOĞRAFLI



