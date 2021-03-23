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TEM Hadımköy’de zincirleme kaza: 4 yaralı

23.03.2021 15:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TEM Otoyolu Hadımköy Gişeler mevkisinde 2 kamyonet ve 1 aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

TEM Otoyolu Hadımköy Gişeler mevkisinde 2 kamyonet ve 1 aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Kaza sonrası Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluşurken olay yeri havadan görüntülendi.
Kaza saat 14.00 istikametinde TEM Otoyolu Hadımköy Gişeler mevkisi Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 34 BP 3793 plakalı kamyonet aynı istikamete giden diğer kamyonete ve binek otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar önce bariyerlere çarptı ardından yol kenarına çıktı. Kazada araçlar kullanılamaz hale gelirken toplam 4 kişi yaralandı. Yaralılar itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Araçtaki dezenfektan tankı yola düştü
Kaza sonrası kamyonetlerin birisinin içinde bulunan dezenfektan tankı yol kenarına düştü. Kazadan dolayı oluşan trafik yoğunluğu drone ile havadan da görüntülendi.

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