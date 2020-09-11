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  4. TEM'i kilitleyen kaza! Kilometrelerce uzunlukta araç kuyruğu oluştu

TEM'i kilitleyen kaza! Kilometrelerce uzunlukta araç kuyruğu oluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2020 17:32 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin İzmit ilçesi TEM Otoyolu’nda önündeki araca çarpan panelvan araç sürücüsü yaralandı. Trafiğin tek şeritten sağlanabildiği yolda kilometrelerce uzunlukta araç kuyruğu oluştu.

TEM'i kilitleyen kaza! Kilometrelerce uzunlukta araç kuyruğu oluştu

Kaza, Kocaeli’nin İzmit ilçesi TEM Otoyolu Korutepe Tüneli’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yasin Ç.'nin kullandığı panelvan araç, önünde seyir halinde olan sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen araca çarptı. Kazada minibüs içerisinde sıkışan Yasin Ç. yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından Yasin Ç. sıkıştığı yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

KİLOMETRELERCE UZUNLUKTA ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Yasin Ç. hastaneye kaldırıldı. Olay yerine intikal eden polis ekipleri ise yolu tek şeritten trafiğe açtı. Ekipler tarafından yapılan çalışmaların ardından araçlar çekiciler yardımı ile yoldan kaldırıldı. Kaza sebebi ile TEM Otoyolu Ankara istikametinde kilometrelerce uzunlukta araç kuyruğu oluştu. Araçların kaldırılmasıyla trafik tekrar normal seyrine döndü.

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Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

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