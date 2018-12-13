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TEM kenarında başında vurularak öldürülmüş bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 13.12.2018 17:40 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'ın Saray ilçesinde TEM Otoyolu kenarında Atanur Ayberk isimli bir kişi, başından tabancayla vurularak, öldürülmüş halde bulundu.

Mehmet YİRUN/SARAY(Tekirdağ),(DHA)-TEKİRDAĞ'ın Saray ilçesinde TEM Otoyolu kenarında Atanur Ayberk isimli bir kişi, başından tabancayla vurularak, öldürülmüş halde bulundu. Ayberk'in yüzü ve vücudunda kırıklar ile darp izleri olduğu öğrenildi.

TEM Otoyolu'nun Saray ilçesine bağlı Beyazköy Merası yakınlarından geçen bir TIR sürücüsü, yol kenarında bir kişinin kanlar içinde yattığını gördü. Hemen jandarmaya haber verdi. Kısa sürede olay yerine giden jandarma ve sağlık ekipleri, adının Atanur Ayberk olduğu tespit edilen kişinin öldüğünü belirledi. Cumhuriyet Savcısı ve Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri, yaptıkları incelemede Ayberk'in başından tabancayla vurularak öldürüldüğünü, yüzü ve vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar ile darp izleri bulunduğunu belirledi.

Atanur Atabek'in üzerinden bir adet cep telefonu ve bir gün önce bir banka şubesinden yaptığı işlemlere ait dekontlar çıktı. Ayberk'in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, jandarma ekipleri olay yerinde yaptıkları incelemede çok sayıda delil topladı.

Yaşı ve mesleği öğrenilemeyen Ayberk'in öldürülmesiyle ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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