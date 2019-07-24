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TEM kenarında geniş alanda ot yangını havadan görüntülendi

YAŞAM HABERLERİ  | 24.07.2019 18:17 | Son Güncelleme

Esenyurt’ta TEM Otoyolu kenarında otluk alanda yangın çıktı.

TEM kenarında geniş alanda ot yangını havadan görüntülendi

Esenyurt’ta TEM Otoyolu kenarında otluk alanda yangın çıktı. Gökyüzünü ve yolu kaplayan dumanlar havadan görüntülendi.
Yangın, saat 16.30 sıralarında Selahattin Eyyubi Mahallesi TEM Otoyolu kenarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, yol kenarındaki kuru dalların bir kişi tarafından yakılmasıyla alevler geniş alanı sardı. Tüm kuru otların bir anda tutuşmasıyla çıkan yangına çevre ilçelerden de itfaiye ekipleri gelerek müdahale etti. 1 saat sonunda söndürülen yangında can ve mal kaybı olmazken geniş alandaki yangının dumanları havadan da görüntülendi.

TEM kenarında geniş alanda ot yangını havadan görüntülendi

TEM kenarında geniş alanda ot yangını havadan görüntülendi

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