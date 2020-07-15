HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. TEM kenarında parçalanmış halde bulunan cesedin kimliği belli oldu

TEM kenarında parçalanmış halde bulunan cesedin kimliği belli oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 15.07.2020 15:16 | Son Güncelleme

TEM Otoyolu Büyükçekmece mevkii'nde yol kenarında parçalara ayrılarak poşetlere konulan cesedin Esenyurt’ta 5 gün önce kaybolan 48 yaşındaki Süleyman Akbaba’ya ait olduğunu belirledi.

TEM kenarında parçalanmış halde bulunan cesedin kimliği belli oldu

TEM Otoyolu Ankara İstikameti Karaağaç mevkiinde dün temizlik işçileri çalışma yaptığı sırada çalılıkların arasında bir poşette ceset parçası bulundu. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışmalarda başka poşetler içinde aynı kişiye ait olduğu düşünülen ceset parçaları bulundu. Bir erkeğe ait olan ceset parçaları İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

1b7cad8edb0bcab2321f9364e12c8b9d

KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Parçalara ayrıldıktan sonra 8 ayrı poşete konulan cesedin tekstil işiyle uğraşan 48 yaşındaki Süleyman Akbaba’ya ait olduğu öğrenildi. Esenyurt’ta oturan ve 5 gündür kayıp olarak aranan Akbaba’nın eşi Birsen Akbaba’nın kocasının cesedini teşhis ettiği öğrenildi.

b8a8ad9ed4f55199255a1fc942206fec

POLİS KATİL YADA KATİLLERİN PEŞİNE DÜŞTÜ

Kimliğin belirlenmesinin ardından İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Kayıp Şahıslar büro Amirliği ekipleri Akbaba’yı parçalara ayıran katil yada katilleri yakalamak için çalışma başlattı.

DHA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Havuz sonrası poza 1 milyon beğeni! Havuz sonrası poza 1 milyon beğeni!
150 metre uzunluğunda! Zirveye tırmandılar150 metre uzunluğunda! Zirveye tırmandılar
1 Temmuz normalleşme takvimi: Yasaklar kalktı mı?1 Temmuz normalleşme takvimi: Yasaklar kalktı mı?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İyi haber geldi: Korona aşısı son aşamaya hazır

İyi haber geldi: Korona aşısı son aşamaya hazır

Çinli viroloğun koronavirüs açıklaması kan dondurdu

Çinli viroloğun koronavirüs açıklaması kan dondurdu

Acun'dan Yasin açıklaması: Benim kanalımda beni geçti!

Acun'dan Yasin açıklaması: Benim kanalımda beni geçti!

8 yıllık evliliğini tek celsede sonlandırdı

8 yıllık evliliğini tek celsede sonlandırdı

Ermenistan Azerbaycan çatışması! Bakü'de orduya destek yürüyüşü

Ermenistan Azerbaycan çatışması! Bakü'de orduya destek yürüyüşü

'Oğlunuz oldu' dediler, gerçek 5 gün sonra ortaya çıktı

'Oğlunuz oldu' dediler, gerçek 5 gün sonra ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Bugün sizi neler bekliyor? İşte günlük burç yorumları

Bugün sizi neler bekliyor? İşte günlük burç yorumları

Günlük Burç Yorumları (1 Temmuz 2020 Çarşamba)

Günlük Burç Yorumları (1 Temmuz 2020 Çarşamba)

Tek tek saklamış! Hepsi üniversite profesörüne ait

Tek tek saklamış! Hepsi üniversite profesörüne ait

O videoların kaldırılması için yarım milyon imza

O videoların kaldırılması için yarım milyon imza

Sobaya sakladığı parayı unutunca 15 bin TL kül oldu

Sobaya sakladığı parayı unutunca 15 bin TL kül oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çektikleri görüntülerle erkekleri kıskandırıyorlar

Çektikleri görüntülerle erkekleri kıskandırıyorlar

Bağcılar'daki kaza, caddeyi savaş alanına çevirdi

İstanbul'da feci kaza! Caddeyi savaş alanına çevirdi

Dehşetin böylesi! 2 aracı ezerek durabildi

Dehşetin böylesi! 2 aracı ezerek durabildi

150 metre uzunluğunda! Zirveye tırmandılar

150 metre uzunluğunda! Zirveye tırmandılar

Korona aşısında başarılı sonuçlar umutları artırdı

Korona aşısında başarılı sonuçlar umutları artırdı

İpe dolanmış halde buldular! Son anda kurtuldu

İpe dolanmış halde buldular! Son anda kurtuldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.