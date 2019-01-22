TEM KENARINDAKİ YEŞİLLİK ALANDA İNTİHAR

Haber-Kamera: Ersan SAN/İSTANBUL,(DHA)

Esenyurt'ta TEM Bağlantı Yolu'nun yanında bulunan yeşillik alanda bir kişi ağaca asılı olarak bulundu. İntihar ettiği öğrenilen kişiyi sabah saatlerinde yoldan geçen sürücüler fark etti. Sürücüler durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede 53 yaşındaki Zeki Mükyen'in hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından cenaze Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Mükyen'in gece saatlerinde intihar ettiği, sabah hava aydınlanınca da olayın ortaya çıktığı öğrenildi.

Görüntü dökümü:

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-Ağaçta asılı cesedin fotoğrafı

-Olay yeri inceleme ekipleri

-Yeşillik alandan detaylar

