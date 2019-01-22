HABER

TEM KENARINDAKİ YEŞİLLİK ALANDA İNTİHAR

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2019 17:19 | Son Güncelleme

  Esenyurt'ta TEM Bağlantı Yolu'nun yanında bulunan yeşillik alanda bir kişi ağaca asılı olarak bulundu.

Haber-Kamera: Ersan SAN/İSTANBUL,(DHA)
Esenyurt'ta TEM Bağlantı Yolu'nun yanında bulunan yeşillik alanda bir kişi ağaca asılı olarak bulundu. İntihar ettiği öğrenilen kişiyi sabah saatlerinde yoldan geçen sürücüler fark etti. Sürücüler durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede 53 yaşındaki Zeki Mükyen'in hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından cenaze Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Mükyen'in gece saatlerinde intihar ettiği, sabah hava aydınlanınca da olayın ortaya çıktığı öğrenildi.

Görüntü dökümü:
----------------
-Ağaçta asılı cesedin fotoğrafı
-Olay yeri inceleme ekipleri
-Yeşillik alandan detaylar

Elon Musk yayınladı! İşte yeni uzay aracının ilk görüntüleri Elon Musk yayınladı! İşte yeni uzay aracının ilk görüntüleri
İki yaşındaki Ayşe Miray kahretti!İki yaşındaki Ayşe Miray kahretti!
Korna tartışması ölümle bitti!Korna tartışması ölümle bitti!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yıldız futbolcu taşıyan uçak kayboldu

Yıldız futbolcu taşıyan uçak kayboldu

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti

Yolcular hemen 155'i aradı!

Yolcular hemen 155'i aradı!

Gürgen Öz'den Yılmaz Özdil'e 2 bin 500 TL'lik kitap tepkisi

Gürgen Öz'den Yılmaz Özdil'e 2 bin 500 TL'lik kitap tepkisi

Fatih Altaylı'yı tehdit davasında Sedat Peker'e beraat!

Fatih Altaylı'yı tehdit davasında Sedat Peker'e beraat!

Ankara'da sürpriz istifa

Ankara'da sürpriz istifa

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

15 Temmuz'da otelinde kalmıştı! Adaylığını resmen açıkladı...

15 Temmuz'da otelinde kalmıştı! Adaylığını resmen açıkladı...

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Annesinin 'ders çalış' sözü aile faciasına neden oldu! Korkunç olay

Annesinin 'ders çalış' sözü aile faciasına neden oldu! Korkunç olay

Korkutan deprem! 4.9 şiddetinde sallandı

Korkutan deprem! 4.9 şiddetinde sallandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şanlıurfa'da çırçır makinesine düşen çocuk öldü

Şanlıurfa'da çırçır makinesine düşen çocuk öldü

Tepki çeken fotoğraf! 'Türkiye’de siyasetin kirlenmişliğinin en büyük göstergesi'

Tepki çeken fotoğraf! 'Türkiye’de siyasetin kirlenmişliğinin en büyük göstergesi'

Uşak'ta, 2 yaşındaki Ayşe Miray hayatını kaybetti!

İki yaşındaki Ayşe Miray kahretti!

Zeytinburnu'nda yaşanan korna tartışmasında bir kişi hayatını kaybetti

Korna tartışması ölümle bitti!

Fatih Portakal'dan Mehmet Özhaseki yorumu

Fatih Portakal'dan Mehmet Özhaseki yorumu

Kreç Boğazı'ndaki faciadan kurtulan Türklerin isimleri belli oldu

İşte faciadan kurtulan Türklerin isimleri!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.