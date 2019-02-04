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TEM Maslak FSM istikametinde bir araç ile motosiklet çarpıştı. Şiddetli çarpışma sonucu yola savrulan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle bölgede yoğun trafik oluştu.

YAŞAM HABERLERİ  | 04.02.2019 11:15 | Son Güncelleme

IHAAW110909-ASA/04-02-2019 - TEM Maslak FSM istikametinde bir araç ile motosiklet çarpıştı. 04.02.2019 11:09:09 TSI NNNN

IHAAW110909-ASA/04-02-2019

- TEM Maslak FSM istikametinde bir araç ile motosiklet çarpıştı. Şiddetli çarpışma sonucu yola savrulan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle bölgede yoğun trafik oluştu.

04.02.2019 11:09:09 TSI
NNNN

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