IHAAW110909-ASA/04-02-2019
- TEM Maslak FSM istikametinde bir araç ile motosiklet çarpıştı. Şiddetli çarpışma sonucu yola savrulan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle bölgede yoğun trafik oluştu.
04.02.2019 11:09:09 TSI
NNNN
Resimdeki mahkumlardan hangisi yeni?
Üniversiteli Leyla'dan acı haber!
Ekrem İmamoğlu'ndan AK Partili seçmene: Bulguru ye iyileşeceksin
Pentagon'dan flaş karar! 3 bin 750 askeri gönderiyorlar
Trump'a karşı harekete geçtiler! 'Irak, babanın çiftliği değil'
Erdoğan gizli tutulan ses kaydını açıkladı: İnsanın yüreği ağzına geliyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum