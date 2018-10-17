TEM ORHANLI-ŞEKERPINAR KAVŞAĞI ARASINDA SOL ŞERİTLER BU AKŞAM KAPATILACAK

İSTANBUL DHA
TEM Orhanlı-Şekerpınar kavşağı arası, köprü ayaklarının yapımı nedeniyle çift yönlü olarak sol şeritlerin kapatılacağı duyuruldu.
İBB'den yapılan açıklamada, "TEM Otoyolu Tuzla Orhanlı - Şekerpınar Kavşağı arası yan yolları düzenleme inşaatı kapsamında köprü orta ayak imalatlarının yapılması amacıyla TEM Otoyolu Ankara ve İstanbul istikametinde hız şeritleri (sol şeritler) bu akşam trafiğe kapatılacaktır." denildi.
Açıklamada, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Alt Yapı Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yapılan çalışma 17.10.2018 - 15.02.2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Çalışmalar kapsamında; TEM otoyolu üzerine iki adet köprü ve köprü imalatının orta ayak inşaatı yapılması planlanıyor." ifadeleri kullanıldı.
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