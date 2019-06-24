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TEM Otoyolu 6 saat sonra ulaşıma açıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.06.2019 20:51 | Son Güncelleme

Bolu TEM Otoyolu’nda kamyon, tır ve hafif ticari aracın karıştığı trafik kazasında kapanan İstanbul yönü, 6 saat sonunda trafiğe açıldı.Kaza, saat 14.00 sıralarında TEM Otoyolu Köroğlu Park mevkiinde meydana geldi.

Bolu TEM Otoyolu’nda kamyon, tır ve hafif ticari aracın karıştığı trafik kazasında kapanan İstanbul yönü, 6 saat sonunda trafiğe açıldı.
Kaza, saat 14.00 sıralarında TEM Otoyolu Köroğlu Park mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine seyir halinde olan ve sürücülerinin ismi öğrenilemeyen tır, kamyon ve hafif ticari araç çarpıştı. Kazanın ardından yola devrilen tır, sürücülerin ve yanlarında bulunan kişilerin araçlardan çıkmasıyla bir anda yanmaya başladı. Alev alev yanan tırın ardından kazaya karışan diğer araçlar da yandı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Ekiplerin yaklaşık yarım saatlik çalışmasının ardından yangın söndürüldü.

Otoyol çift yönlü trafiğe kapatıldı
Kaza nedeniyle TEM Otoyolu İstanbul araç trafiğine kapandı. TEM Otoyolu Ankara istikameti ise, polis ekiplerinin olay yerine gelmesiyle güvenlik amacıyla yangın söndürülene kadar trafiğe kapatıldı. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürmesinin ardından Ankara istikameti 1 saatin sonunda tekrar kontrollü olarak trafiğe açıldı.

Araçların kaldırılması 6 saat sürdü
TEM Otoyolu İstanbul istikametinde kazaya karışan alev alev yanarak kullanılamaz hale gelen tır, kamyon ve hafif ticari araç 6 saatlik çalışmanın ardından yoldan kaldırıldı. Saatlerce trafiğe kapalı kalan TEM Ototoyolu İstanbul yönü yeniden trafiğe açıldı.

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