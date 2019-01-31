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TEM otoyolu Alibeyköy Sapağı’nda hafriyat kamyonu virajı alamayarak devrildi. Kamyonun sürücüsü kazayı yara almadan atlattı. Bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

YAŞAM HABERLERİ  | 31.01.2019 14:34 | Son Güncelleme

IHAAW142738-ASA/31-01-2019 - TEM otoyolu Alibeyköy Sapağı’nda hafriyat kamyonu virajı alamayarak devrildi. 31.01.2019 14:27:38 TSI NNNN

IHAAW142738-ASA/31-01-2019

- TEM otoyolu Alibeyköy Sapağı’nda hafriyat kamyonu virajı alamayarak devrildi. Kamyonun sürücüsü kazayı yara almadan atlattı. Bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

31.01.2019 14:27:38 TSI
NNNN

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