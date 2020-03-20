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TEM Otoyolu bağlantısında feci kaza: 2 ağır yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2020 05:38 | Son Güncelleme

Gece saatlerinde TEM bağlantı yolunda bir otomobil süratlı bir şekilde seyir halindeki kamyonete arkadan çarptı. Çarpma sonucu kamyonet devrilirken, otomobil hurdaya döndü. Kamyonet içerisindeki sürücüyü itfaiye ekipleri uzun uğraş sonucu sıkıştığı yerden çıkartabildi.

TEM Otoyolu bağlantısında feci kaza: 2 ağır yaralı

Kaza, saat 04.15 sıralarında Sancaktepe ilçesi, Samandıra mevkisi TEM Otoyolu bağlantısında meydana geldi. Kartal istikametine seyir halinde olan İsa Gerçek yönetimindeki kamyonete, Mert Aslan idaresindeki otomobil çok süratlı bir şekilde arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle sağa sola savrulan otomobil hurdaya dönerken kamyonet yan yattı ve metrelerce sürüklendi.

İKİ SÜRÜCÜNÜN DE DURUMU AĞIR

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi geldi. Otomobil içerisinde bulunan sürücü Aslan çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan çıkartıldı. Yan yatmış ve metrelerce sürüklenmiş kamyonet içerisindeki sürücü Gerçek ise şoför kısmında sıkıştı. İtfaiye’ye haber verilmesi üzerine kaza yerine kısa sürede gelen itfaiye ekibi sıkışan ve acılar içinde olan tahlisiz sürücüyü kurtarmak için canla başla mücadele etti. Hummalı bir çalışmanın sonucunda yan yatmış kamyonetten çıkartılan Gerçek’e ilk müdahale olay yerinde yapılırken ambulansla Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü.

Diğer otomobildeki sürücü Aslan’ın tedavisine Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde devam edilecek. Durumlarının ağır olduğu öğrenilen iki sürücünün karıştığı trafik kazasının nasıl olduğunun belirlenmesi için polis soruşturma başlattı.

KAZA YERİ SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Otomobilin arkadan vurduğu ve kamyonetin yan yattığı trafik kazasında otomobil hurdaya dönerken, kamyonet metrelerce sürüklendi. Çarpmanın etkisiyle iki araçta da bulunan bir çok eşya yola savrulurken kamyonete ait teyip, kullanılamaz hale gelen araçların metrelerce gerisinde görüntülendi. Kaza yerinde ikinci bir kazanın yaşanmaması için polis ekipleri yoğun güvenlik önlemi aldı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Sancaktepe

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