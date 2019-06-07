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TEM otoyolu bayram dönüşü trafiği- ek

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2019 22:04 | Son Güncelleme

Bayram sonrası Kocaeli geçişindeki yollarda trafik akıcı (2)   YOĞUNLUK BAŞLADI Ramazan Bayramı'nı İstanbul dışında geçirenlerin dönüşleri sürerken, öğleden sonra, TEM ve D-100 yolu Kocaeli geçişinde trafik, durma noktasına geldi.

Bayram sonrası Kocaeli geçişindeki yollarda trafik akıcı (2)

YOĞUNLUK BAŞLADI

Ramazan Bayramı'nı İstanbul dışında geçirenlerin dönüşleri sürerken, öğleden sonra, TEM ve D-100 yolu Kocaeli geçişinde trafik, durma noktasına geldi. TEM yolu Kocaeli geçişinde özellikle 3 şeritten 2 şeride düşen Bekirdere rampasında sürücülerin yavaşladığı görüldü. İzmit'te tünel ve viyadükler ile Körfez ilçesi geçişi ve Dilovası rampa çıkışında yoğunluk oldu. Sıcaktan bunalan sürücüler, yol kenarlarındaki dinlenme tesislerine girip, mola verdikten sonra yeniden yola devam etti.

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