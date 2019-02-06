IHAAW110011-ASA/06-02-2019
- Tem Otoyolu Büyükçekmece Karasu Viyadüğü girişinde bir tır, bariyerlere çarptı. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Edirne istikametinde yoğun trafik oluştu.
06.02.2019 11:00:11 TSI
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