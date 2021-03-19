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TEM Otoyolu Büyükçekmece mevkiinde tır devrildi, yol trafiğe kapandı

19.03.2021 05:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TEM Otoyolu Büyükçekmece mevkiinde tır devrilmesi nedeniyle tüm şeritler trafiğe kapatıldı.

TEM Otoyolu Büyükçekmece mevkiinde tır devrilmesi nedeniyle tüm şeritler trafiğe kapatıldı. Kaza sonrası trafik akışı E-5 Karayolu üzerinden sağlanırken yaklaşık 1 saatlik çalışma sonrası yol trafiğe açıldı.
TEM Otoyolu Büyükçekmece mevkiinde saat 03:00 sıralarında yol üzerinde seyir halinde olan bir tır, henüz belirlenemeyen bir sebeple yol üzerinde kaza yaparak devrildi. Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kaza nedeniyle tüm şeritleri trafiğe kapattı. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası trafik akışı E-5 Karayolu üzerinden sağlanırken yaklaşık 1 saatlik çalışma sonrası yol trafiğe açıldı.

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