TEM Otoyolu Esenyurt gişelerinde Avcılar istikametinde işçi midibüsü devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 7 işçi yaralanırken, olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Kaza nedeniyle bölgede yoğun trafik oluştu.
TEM Otoyolu Esenyurt gişelerinde Avcılar istikametinde işçi midibüsü devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 7 işçi yaralanırken, olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Kaza nedeniyle bölgede yoğun trafik oluştu.
TEM Otoyolu Esenyurt gişelerinde Avcılar istikametinde işçi midibüsü devrildi.
TEM Otoyolu Esenyurt gişelerinde Avcılar istikametinde işçi midibüsü devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 7 işçi yaralanırken, olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Kaza nedeniyle bölgede yoğun trafik oluştu.