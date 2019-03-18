HABER

TEM Otoyolu FSM Köprüsü girişinde kaza

YAŞAM HABERLERİ  | 18.03.2019 17:30 | Son Güncelleme

TEM Otoyolu Fatih Sultan Mehmet Köprüsü girişinde aniden şerit değiştirerek sapağa girmeye çalışan otomobile özel halk otobüsü çarptı.

TEM Otoyolu FSM Köprüsü girişinde kaza

TEM Otoyolu Fatih Sultan Mehmet Köprüsü girişinde aniden şerit değiştirerek sapağa girmeye çalışan otomobile özel halk otobüsü çarptı. Kazada yaralanan olmazken, otobüste bulunan yolcular büyük panik yaşadı.
Kaza, TEM Otoyolu, Ankara istikametinde FSM Köprüsü girişinde saat 16.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, TEM Otoyolu’nda seyir halinde olan 34 BDR 153 plakalı otomobilin sürücüsü köprüden önceki son çıkışı kaçıracağını fark ederek aniden şerit değiştirdi. Aynı istikamette seyir halinde olan özel halk otobüsü sürücüsü ise önüne fırlayan otomobile çarpmamak için frene bastı. Ancak otobüs şoförünün çabaları sonuçsuz kalarak öndeki otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil kendi ekseninde dönerek bariyerlere girdi. Meydana gelen kaza nedeniyle özel halk otobüsü içerisinde bulunan yolcuların büyük panik yaşadığı kaydedildi. Şans eseri yaralanan olmazken, özel halk otobüsü ve otomobilde maddi hasar meydana geldi, Bölgede trafik yoğunluğu oluştu.
Kazayı gören sürücüler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde olumsuz bir duruma rastlamadı. Otobüsten indirilen yolcuların bir başka otobüsle yolculuklarına devam ettiği belirtildi. Kazaya karışan araçlar trafik ekiplerince emniyet şeridine çekilirken, meraklı sürücülerin trafiği yavaşlattığı görüldü.

TEM Otoyolu FSM Köprüsü girişinde kaza

PARTNERHer şey o telefonda gizli! Eğer doğruysa...Her şey o telefonda gizli! Eğer doğruysa...
Çim biçme görevlisi parkta maganda saçmasıyla yaralandıÇim biçme görevlisi parkta maganda saçmasıyla yaralandı
Şanlıurfa'da DEAŞ'lı 2 terörist tutuklandıŞanlıurfa'da DEAŞ'lı 2 terörist tutuklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da kimyasal maddelerin olduğu fabrikada yangın

İstanbul'da kimyasal maddelerin olduğu fabrikada yangın

Cenaze törenine özel izinle katıldı! Yoğun güvenlik önlemi...

Cenaze törenine özel izinle katıldı! Yoğun güvenlik önlemi...

Kızdıran soru! Babası 1.5 milyonluk hediye alınca...

Kızdıran soru! Babası 1.5 milyonluk hediye alınca...

Seda Akgül'ün dekolte isyanı! 'Olay olacak göğüs dekolteli paylaşım'

Seda Akgül'ün dekolte isyanı! 'Olay olacak göğüs dekolteli paylaşım'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Düşmana mezar etmekten çekinmeyiz!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Düşmana mezar etmekten çekinmeyiz!

Hollanda'da silahlı saldırı: 3 kişi öldü!

Hollanda'da silahlı saldırı: 3 kişi öldü!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

İzmir'deki korkunç olayda yeni gelişme!

İzmir'deki korkunç olayda yeni gelişme!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Yengesi yorganı kaldırınca fark etti! Korkunç...

Yengesi yorganı kaldırınca fark etti! Korkunç...

Herkes onu konuşuyor! 'İspatlayana 50 bin TL dedi, olanlar oldu'

Herkes onu konuşuyor! 'İspatlayana 50 bin TL dedi, olanlar oldu'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Antalya'da yürekleri ağza getiren anlar!

Antalya'da yürekleri ağza getiren anlar!

'Askere gideceğiz' diye para toplayan 7 arkadaşa, dilencilikten ceza

'Askere gideceğiz' diye para toplayanlara dilencilikten ceza

Bodrum'da ölü caretta caretta sahile vurdu

Bodrum'da ölü caretta caretta sahile vurdu

Tartıştığı oğlunu bıçaklayıp ambulans çağırdı

Tartıştığı oğlunu bıçaklayıp ambulans çağırdı

Maltepe'de yangın! 4'ü çocuk 12 kişi kurtarıldı

Maltepe'de yangın! 4'ü çocuk 12 kişi kurtarıldı

'Dur' ihtarına uymadı, kaçarken attığı poşetten uyuşturucu çıktı

'Dur' ihtarına uymadı, attığı poşetten çıkan şoke etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.