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TEM OTOYOLU HADIMKÖY GİŞELER'DE KAZA: 1 ÖLÜ, 2 YARALI (1) 

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2019 11:11 | Son Güncelleme

  TEM Otoyolu Hadımköy Gişeler Mevkii Ankara İstikametinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Haber-Kamera: Ersan SAN/İSTANBUL,(DHA)
TEM Otoyolu Hadımköy Gişeler Mevkii Ankara İstikametinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre Saat 10.30 sıralarında emniyetten şeridinde park halinde bulunan bir kamyone bir panelvan minibüs arkadan çarptı. Minibüs içinde bulunan 3 kişi, minibüsün içinde sıkıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri sıkışan 3 kişiyi çıkarmak için çalışma başlattı. Olay yerinde bekletilen sağlık ekipleri minibüsteki yolculardan birinin öldüğünü belirledi. İtfaiye ekipleri ilk olarak cenazeyi çıkarmayı başardı. Minibüsteki 2 kişiyi çıkarma çalışmaları devam ediyor.

Görüntü dökümü:
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-Olay yerinden görüntüler
-Ekiplerin çıkarma çalışmaları
-İtfaiye ekiplerinin çalışmaları
-Cesedin çıkarılması
-Kamyonetin görüntüsü
-Genel ve detaylar

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