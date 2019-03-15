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TEM Otoyolu Hadımköy Gişeler'de kaza: 1 ölü 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2019 12:14 | Son Güncelleme

TEM Otoyolu Hadımköy Gişeler Mevkii Ankara İstikametinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Ersan SAN/İSTANBUL, (DHA) TEM Otoyolu Hadımköy Gişeler Mevkii Ankara İstikametinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre Saat 10.30 sıralarında Mustafa Altınkılıç yönetimindeki 34 BG 5378 plakalı kamyonet arıza yaptı. Altınkılıç kamyonetini emniyet şeridine park etti. Bu sırada Arafat Ergün yönetimindeki 34 GK 6945 panelvan minibüs kamyonete arkadan çarptı. Ergün ile birlikte minibüs içinde bulunan Ahmet Özkan ve ismi öğrenilemeyen bir kişi, minibüste sıkıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri sıkışan 3 kişiyi çıkarmak için çalışma başlattı. Olay yerinde bekletilen sağlık ekipleri minibüsteki ismi henüz öğrenilemeyen yolcunun öldüğünü belirledi. İtfaiye ekipleri çalışmaları sırasında ilk olarak cenazeyi çıkarmayı başardı. Minibüsteki yaralı Ergün ve Özkan da yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından sıkıştıkları yerden kurtardı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye sevk edilirken, cenaze Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

(FOTOĞRAF)

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